Treviso, incendio nella notte a Cison di Valmarino: tre persone soccorse, 5 auto in fiamme

Incendio (immagini di repertorio)

Per approfondire:

Treviso, 5 febbraio 2023 - Cinque auto e una tettoia sono andate in fiamme, e tre persone sono state assistite dai sanitari nell'incendio divampato nella notte a Cison di Valmarino, Treviso.

Il bilancio poteva essere drammatico. Sono stati proprio i medici del Suem, di rientro da un precedente intervento, a notare le fiamme e prestare il primo soccorso a una coppia di anziani e ad un'altra persona. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Vittorio Veneto e in supporto da Conegliano con due autopompe, un'autobotte e dieci operatori, e hanno spento il rogo, divampato sotto una tettoia, evitando così un incendio generalizzato che poteva propagarsi alla vicina abitazione.

Tre auto e due motocicli completamente bruciati, due vetture danneggiate, che sono state spostate in tempo dai residenti, bruciato un deposito di legna e altro materiale che si trovava sotto la tettoia. Coinvolto parzialmente anche una bombola di Gpl. Sul posto anche i carabinieri.

Le tre persone, portate a scopo cautelativo in ospedale, sono state dimesse prima della fine delle operazioni di soccorso. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate alle 4,30. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco intervenuti anche questa mattina per un ulteriore sopralluogo.