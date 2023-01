Treviso, incidente tra due auto: morto 72enne, coppia di ventenni feriti

Soccorsi, incidete (immagini di repertorio)

Borso del Grappa (Treviso), 29 gennaio 2023 - Violento scontro tra due auto nella notte. Un uomo di 72 anni è morto e due giovani sono rimasti feriti nello schianto tra i due mezzi avvenuto nella notte a Borso del Grappa (Treviso).

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento volontario di Asolo, che hanno messo in sicurezza le due auto.

Purtroppo il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte di uno dei due conducenti. Il 72enne deceduto era a poca distanza da casa.

I feriti, due giovani, un 21enne di Possagno e una 21enne di Feltre, sono stati portati in ospedale. La dinamica esatta dell'incidente, avvenuto in una via secondaria, è al vaglio dei carabinieri.