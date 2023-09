Treviso, esce di strada e si schianta contro un muro: morto il 46enne Michele David

Treviso, 22 settembre 2023 – Un’ennesima tragedia della strada, a perdere la vita un 46enne Michele David, uscito di strada con la sua auto. L’incidente è stato segnalato da alcuni passanti intorno alle 21.30 di giovedì 21 settembre, in via Cavallotto località Col San Martino (Treviso). Sul posto sono intervenuti prontamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna, i quali dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno estratto il corpo del 46enne.

L’uomo è stato preso subito in cura dal personale sanitario del Suem118, purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ha dovuto dichiararne il decesso a seguito delle gravi lesioni subite dall’impatto. Una dinamica che secondo i primi riscontri è riconducibile ad un’improvvisa uscita autonoma dalla carreggiata stradale. Il 46enne a bordo della sua Toyota Yaris è andato a finire contro un muretto laterale, una collisione violenta e fatale per l’uomo. L’intervento dei vigili del fuoco per bonificare l’area è terminato alle 23.30.