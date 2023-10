Treviso, morto l’ex ciclista Eddy Forner: stroncato da un malore a 48 anni

Treviso, 11 ottobre 2023 – Lutto nel ciclismo trevigiano per la scomparsa di Eddy Forner, l’ex ciclista professionista trovato senza via nella sua abitazione a Quinto di Treviso. È stato un malore, probabilmente un infarto, a stroncare il 48enne, confermate le cause naturali del decesso dell’ex atleta.

Il corpo è stato trovato domenica sera: a fare la triste scoperta è stato un parente, allarmato dal fatto che non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Quando medico e infermieri del Suem sono intervenuti in casa, supportati anche dai carabinieri, non hanno potuto far altro che constatare la morte di Forner.

L’ultimo saluto per Eddy

I funerali si terranno alle 10.30 di domani, giovedì 12 ottobre, nella Chiesa Arcipretale di Cavaso del Tomba. La famiglia fa sapere: “Non fiori, ma eventuali offerte saranno devolute all’istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza”.

Chi era Eddy Forner

Classe 1975 – nato il 2 febbraio a Pederobba, nel Trevigiano – Forner era un passista-scalatore. Da dilettante aveva corso con il Team Valcavasia ed era passato al ciclismo professionista nel 2001 con la squadra De Nardi-Pasta Montegrappa. Nel 2003 era retrocesso a dilettante con Termopiave Meccanica 2P Cassolato, ma nel 2006 il grande rientro in carreggiata da professionista con la Differdange-C. Jans, affiliata in Lussemburgo. E fu con quest’ultimo team che Eddy cui gareggiò fino al 30 agosto 2008.

Chiusa la carriera da ciclista, Eddy Forner non si è mai fermato con lo sport: ha praticato il trail running. In passato si era occupato anche di aste immobiliari e attualmente possedeva un ditta specializzata in prodotti per la verniciatura e la tinteggiatura.