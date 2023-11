Treviso, operazione “Italian Drink” della Finanza: scoperta l’organizzazione criminale delle bevande con un giro di 39 milioni di fatture false

Treviso, 6 novembre 2023 – Una grande operazione di frode al fisco è stata scoperta dalle Fiamme Gialle del comando provinciale di Treviso. I militari hanno concluso l’operazione denominata “Italian Drink”, che ha permesso di accertare l’emissione di fatture false per oltre 39 milioni di euro, utilizzate per evadere 7 milioni di euro di Iva nel commercio delle bevande. A questo ne è conseguito l’individuazione di dieci persone, domiciliate tra le province di Treviso, Monza-Brianza, Roma e Salerno, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, emissione e contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti oltre l’omessa dichiarazione.

Molte aziende coinvolte in tutta Italia

Le indagini si sono concentrate su intercettazioni telefoniche e telematiche, segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, accertamenti bancari, appunti, agende, manoscritti, scritture contabili, fatture le chat di WhatsApp, Telegram, messaggi di posta elettronica, contenuti audio e video. Il materiale è stato sequestrato dai finanzieri del gruppo di Treviso, con il supporto dei reparti delle Fiamme Gialle competenti per territorio. Complessivamente sono state eseguite 44 perquisizioni nelle aziende coinvolte, in diverse località del territorio nazionale, tra cui Treviso, Padova, Bergamo, Monza-Brianza, Roma, Rieti, Salerno e Genova.

Come funzionava la frode

Nel dettaglio, il meccanismo fraudolento prevedeva che le bevande, di provenienza comunitaria (Bulgaria, Germania, Malta, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna), venissero fatte transitare da imprese con prestanome a Roma. In seguito, le stesse imprese cedevano la merce sottocosto alle aziende che avevano intrattenuto i rapporti con i fornitori esteri. Tutto questo omettendo ogni obbligo di dichiarazione e di versamento delle imposte.

L’organizzazione criminale

Il fulcro della frode è stato individuato in due società, con sede in provincia di Monza-Brianza e Bergamo. Un ruolo fondamentale all’interno del gruppo criminale, poi, è stato assunto da tre persone, attive in provincia di Roma. Le aree geografiche più ricorrenti per il reclutamento degli amministratori e prestanomi sono state le province di Roma e Treviso. Il territorio trevigiano, in particolare, è risultato di fondamentale importanza per l’organizzazione criminale, in quanto risiedono ben cinque dei ventuno prestanome individuati, oltre al principale reclutatore, anch’egli residente a Treviso.