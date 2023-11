Treviso, il video choc della prof di matematica: “Hitler aveva ragione sugli ebrei”

Treviso, 9 novembre 2023 – “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei”. È la ‘storia’ choc pubblicata sui social dalla libanese Hanane Hammoud, docente di matematica alla scuola internazionale di H-Farm di Roncade, in provincia Treviso. Una frase ad alto impatto scritta a corredo di un video sugli orrori della guerra a Gaza: la storia è rimasta su Instagram una manciata di minuti – così si è difesa la prof – ma tanto è bastato per innescare una reazione a catena.

Una studentessa del Campus ha scattato uno ‘screenshot’ con il suo telefonino e lo ha mostrato ai genitori. A quel punto, il putiferio: la vicenda è finita nella chat delle famiglie degli altri studenti e da lì è rimbalzata sul tavolo della presidenza. L'insegnante ha ammesso la pubblicazione ai dirigenti scolastici, sostenendo di averlo fatto in un momento di sconforto psicologico. Ora Hanane Hammoud rischia un provvedimento disciplinare: oggi la scuola potrebbe valutare anche la sua sospensione.

Oggi una bufera si è abbattuta sulla prestigiosa scuola trevigiana. Hanane Hammoud sta incontrando gli studenti per spiegare cosa è accaduto e per scusarsi. Si dice “devastata” da quanto sta accadendo e, soprattutto, per il video contro Israele postato per qualche minuto sui social. Lo hanno riferito fonti di H-Farm, la società a cui fa capo il Campus che ospita 1.500 studenti e all'interno del quale insegna la donna.

Hammoud si è confrontata anche con gli altri docenti e dirigenti scolastici, mentre l'azienda sottolinea di essersi “dissociata immediatamente” dalle affermazioni rese dalla insegnante su Instagram, “non solo per quanto detto ma per il ruolo di educatrice” della propria dipendente.

Hanane Hammoud è nata in Libano, dove ha conseguito una laurea in Scienze e si è poi specializzata in matematica all'università americana di Dubai. A Treviso insegna matematica agli studenti della scuola superiore di H-Farm, un campus internazionale che si trova nel Trevigiano ed è frequentato da ragazzi di diverse nazionalità.

Le giustificazioni fornite non dovrebbero esimerla da un provvedimento disciplinare da parte di H-Farm, che oggi potrebbe valutare anche la sua sospensione. Sono attese dichiarazioni ufficiali da parte della scuola, al momento non sono ancora stati assunti provvedimenti nei confronti della collega.