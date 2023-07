Treviso, vincite per migliaia di euro, case all’estero e lavoro non dichiarato: scoperti 70 “furbetti” del reddito di cittadinanza

Treviso, 24 luglio 2023 - C’è chi non dichiarava introiti da scommesse sportive, altri da partite di poker, alcuni che avevano somme all’estero e chi iniziava a lavorare percependo ancora il beneficio. Una vera propria pluralità d’irregolarità scoperte dalle Fiamme Gialle del comando provinciale di Treviso, in collaborazione con l’Inps e con il nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie del corpo. È stato accertato che 70 persone percepivano il reddito di cittadinanza senza averne le condizioni e si sono appropriati in questo modo circa 440 mila euro. I controlli hanno consentito di rilevare diverse posizioni irregolari nella provincia di Treviso.

Le violazioni accertate

Per molti cittadini stranieri, la causa della illegittima fruizione del beneficio è dovuta alla mancanza del requisito della residenza di almeno 10 anni in Italia, mentre in altri casi era stato omesso di indicare nella Dichiarazione Sostitutiva Unicai redditi correlati alle vincite conseguite al gioco online. Alcuni beneficiari del reddito di cittadinanza, infatti, sono risultati titolari di conti di gioco online, utilizzati assiduamente per effettuare scommesse su eventi sportivi, oltre che per prendere parte a tornei di poker o altri giochi da tavolo. Su tali conti di gioco sono state accreditate, in alcuni casi, somme di denaro per centinaia di migliaia di euro, palesemente incompatibili con uno stato di indigenza economica.

La vincita da 255mila euro non dichiarata

Significativo è il caso di un sessantenne di Sarmede che, omettendo di dichiarare disponibilità economiche derivanti da vincite al gioco per oltre 255mila euro, ha percepito indebitamente somme per 18.500 euro. Vi sono ancora casi in cui l’irregolarità ha riguardato l’omissione di informazioni reddituali rilevanti per attività di lavoro dipendente, e disponibilità immobiliari. Tra le tante, emergono le posizioni di una cinquantenne di Conegliano, che ha omesso di dichiarare disponibilità economiche detenute in un Paese dell’Europa orientale per oltre 310mila euro, e di due donne straniere residenti nella castellana, che non avevano dichiarato i redditi percepiti per la loro attività di badanti, risultando così disoccupate.

Somme da restituire

Tutte le irregolarità accertate sono state segnalate all’Inps per l’avvio delle procedure di revoca del beneficio e restituzione delle somme indebitamente percepite, ammontanti a circa 440 mila euro, mentre i responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. L’intervento fa seguito a quello analogo, concluso nel mese di ottobre 2021, che aveva portato alla denuncia di 116 persone e al recupero di somme indebitamente percepite per oltre 700 mila euro. Salgono dunque a 186 i denunciati nella Marca, che hanno indebitamente percepito oltre 1,1 milioni di euro.