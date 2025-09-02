Maltempo in Veneto: tromba d’aria e danni nelle province di Vicenza e Verona

Venezia, 2 settembre 2025 – La regione Veneto è stata ancora colpita da un’ondata di maltempo, annunciata dall’allerta meteo. Dalla tarda serata di ieri, 1 settembre, i vigili del fuoco sono al lavoro per il maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Verona e di Vicenza. Un territorio che ha visto il passaggio di una tromba d’aria.

Nel dettaglio 40 gli interventi effettuati in provincia di Verona. I danni più evidenti si sono manifestati nei territori dei comuni orientali di San Bonifacio e Soave ed anche nella bassa veronese ad Oppeano e Bovolone. Alberi abbattuti, rami pericolanti e dissesti alle coperture degli edifici sono state le principali tipologie di interventi effettuati.

A Bovolone la caduta di una pianta ha bloccato un autobus di linea extraurbana in transito, fortunatamente senza però causare gravi danni. 60 invece gli interventi effettuati nel vicentino. Le squadre provenienti dalla centrale, e dai distaccamenti del comando provinciale, sono state impegnate per vari disagi legati al maltempo. Tra i comuni più colpiti Lonigo, San Germano dei Berici, Mossano e Grancona.

In considerazione delle previsioni meteo annunciate a partire dalle 20 di ieri è stata aperta la sala operativa della Protezione civile del Veneto a Marghera, per seguire ora per ora l’evolversi della situazione. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ringrazia tecnici ed operatori della Protezione Civile impegnati senza sosta per garantire la sicurezza dei veneti. Visto lo stato di criticità arancione per temporali (preallarme) dichiarato dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto nelle aree VENE-H (Piave pedemontano), VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna), VENE-G (Livenza, Lemene e Tagliamento) e lo stato di criticità gialla (attenzione) nel resto del territorio regionale, i cittadini sono stati invitati ad evitare responsabilmente spostamenti non necessari e ogni comportamento che possa mettere a rischio la propria incolumità.