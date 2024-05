Truffa di un agente assicurativo: sottratti i risparmi di una vita a due coppie di Treviso

Treviso, 31 maggio 2024 – Si tratta di due famiglie, che sono state fuorviate da possibili guadagni finanziari, ma poi hanno scoperto che era una truffa, perdendo così tutti i propri risparmi. Un fatto che è stato scoperto, dopo le querele delle persone coinvolte, dai finanzieri del comando provinciale di Treviso. Nella ricostruzione di quanto avvenuto è emerso come un agente assicurativo, avrebbe ottenuto 145mila euro per realizzare investimenti assicurativi, a rendimento sicuro, invece li ha utilizzati per proprie finalità personali.

Truffati da un ‘amico’ di famiglia

Nelle querele formali, presentate delle due coppie di coniugi, è emerso come l’agente assicurativo era considerato una persona di fiducia e addirittura un amico di famiglia. Quindi avrebbe ‘abusato’ di questa sua posizione, facendo sottoscrivere dei moduli apparentemente intestati a importanti compagnie assicurative di cui affermava essere il gestore patrimoniale. In seguito, come spiega la Guardia di Finanza è arrivato "il pagamento delle polizze attraverso assegni privi del beneficiario, su cui ha apposto il proprio nome, consegnando loro falsi resoconti e attestazioni della sussistenza degli investimenti e del loro valore".

Soldi usati per uso personale

Le Fiamme Gialle, a seguito di mirati approfondimenti, ha riscontrato e dimostrato che i 145mila euro, ricevuti dall'indagato e transitati sui conti correnti personali, erano stati spesi per finalità personali. L'agente, pertanto, è stato denunciato dai finanzieri del Gruppo di Treviso alla locale Procura della Repubblica, per i reati di truffa, aggravata dal danno di rilevante entità e sostituzione di persona. La procura della Repubblica di Treviso, alla luce del quadro indiziario, dopo aver disposto la conclusione delle indagini preliminari, ha chiesto e ottenuto la citazione a giudizio dell'agente assicurativo. Contestualmente, il professionista è stato radiato dal registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.