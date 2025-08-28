Truffa all’Unione Europea, 4 imprenditori agricoli condannati: confiscati beni per quasi 5 milioni

Padova, 28 agosto 2025 – Una frode milionaria nel settore dell’agricoltura, con condanne e confische. Si tratta dell’importante operazione portata a termine dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova. I militari hanno dato esecuzione, su delega della locale Procura della Repubblica, a un provvedimento di confisca di 4.762.261,06 euro emesso dal Tribunale di Padova nei confronti di quattro imprenditori agricoli padovani. Tutti questi condannati per aver ideato un articolato sistema di frode che ha consentito a sei aziende, sedenti nelle province di Padova, L’Aquila e Perugia, di beneficiare indebitamente, tra il 2015 e il 2020, di contributi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (Feaga).

Le indagini e le pene

Un’attività d’indagine che consentito al Tribunale di Padova di disporre, oltre alla confisca del profitto del reato, anche la condanna dei quattro responsabili a pene comprese tra 1 anno e 8 mesi e 2 anni e 8 mesi di reclusione. La sentenza è divenuta irrevocabile nel mese di giugno 2025 a seguito delle conferme della Corte d’Appello di Venezia e della Suprema Corte di Cassazione. Attraverso le investigazioni patrimoniali, sono confluiti a patrimonio dello Stato partecipazioni societarie, disponibilità finanziarie, polizze assicurative, fabbricati e terreni, nonché un complesso aziendale, per un valore complessivo stimato in 3,3 ml di euro.

I ‘falsi’ giovani agricoltori

Le attività investigative, condotte con l’ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, accertamenti bancari e acquisizioni documentali, hanno consentito di acclarare che i responsabili della frode, hanno ideato artificiosamente l’ingresso nel settore agricolo, quali prestanome, di due ‘giovani agricoltori’ al fine di ottenere fraudolentemente indebiti premi nel comparto Feaga per la gestione fittizia di terreni ubicati tra le province di Bolzano, Trento, Perugia, Ascoli Piceno e L’Aquila. In particolare, l’attività d’indagine ha consentito di constatare che gli aiuti riconosciuti ai due prestanome, sono stati artificiosamente trasferiti, grazie ad un complesso intreccio di fusioni societarie e compravendite di natura fittizia, agli artefici della truffa permettendo così a quest’ultimi di ottenere i tanto ambiti contributi, pari a 4,7 milioni, messi a disposizione dal Fondo Economico Europeo per l’agricoltura.

Il sequestro dei beni dei condannati

I condannati sono stati inoltre segnalati alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto per il danno erariale conseguente alle condotte fraudolente definitivamente accertate. La Magistratura Contabile, dopo aver vagliato il quadro probatorio, ha disposto il sequestro conservativo anticipato di beni nella disponibilità dei responsabili per l’importo di 3,9 milioni di euro. Gli autori della frode sono stati infine segnalati agli organismi pagatori per il recupero delle risorse indebitamente ottenute.