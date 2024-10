Filippo Turetta oggi in aula per l’omicidio di Giulia Cecchettin: l’udienza in diretta

07:07

Turetta sarà interrogato: ecco i punti che dovrà chiarire in aula

Filippo Turetta sta per varcare l'ingresso dell'aula della corte d'Assise di Venezia dove è pronto a essere interrogato. Sarà un'udienza ad alta tensione emotiva quella di oggi, davanti alla corte presieduta dal giudice Stefano Manduzio, per il 22enne imputato per l'omicidio aggravato dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Dopo la lunga e dettagliata confessione resa subito dopo l'arresto, oggi per la prima volta lo studente mostra il suo volto ai giornalisti ma, soprattutto, incrocerà lo sguardo di Gino Cecchettin, padre della vittima, che dall'11 novembre scorso cerca un perché alla morte della figlia. L'imputato – dopo aver depositato nei giorni scorsi una memoria – dovrà ricostruire come ha conosciuto Giulia, dovrà spiegare quando l'amore è diventato possesso e perché quella sera, dopo aver parcheggiato l'auto a 150 metri da casa Cecchettin, ha deciso – di fronte al rifiuto di Giulia di tornare insieme – di accoltellarla 75 volte.

Al pm Andrea Petroni dovrà chiarire ogni aspetto della prima aggressione a Vigonovo (Padova), dei colpi mortali sferrati nella zona industriale di Fossó (Venezia), della fuga di cento chilometri fino al lago di Barcis (Pordenone) dove si disfa del corpo della 22enne laureanda in Ingegneria biomedica, della resa in Germania, dopo una settimana di fuga. Sarà difficile per Turetta trattenere le lacrime, anche quando proverà a chiedere scusa per un gesto a cui lui stesso non sa dare un perché.

Un delitto confessato, ma non preordinato a suo dire. Nessun piano studiato, niente raptus o blackout ma una rabbia sorda che lo ha armato. La premeditazione, invece, esiste per l'accusa: Turetta spiava la vittima con un'applicazione sul cellulare, avrebbe comprato in precedenza il nastro adesivo per impedirle di urlare, preparato vestiti, soldi e provviste per scappare, studiato mappe per nascondere il corpo e agevolare la fuga. Tutti elementi che insieme a una confessione piena possono costargli l'ergastolo.