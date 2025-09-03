Turista accoltellata per strada a Chioggia: sospettato un 25enne

Chioggia (Venezia), 3 settembre 2025 – Una turista tedesca di 30 anni è stata aggredita e presa a coltellate due sere fa a Sottomarina di Chioggia, mentre stava portando a spasso il cane. Ora i carabinieri hanno posto l’attenzione su un giovane di 25 anni, con problemi di natura psichiatrica, che si trova in un reparto dello stesso ospedale di Chioggia, dove è stata ricoverata la donna, in seguito al ferimento con oltre dieci coltellate. Non è in pericolo di vita, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

La turista era arrivata l'altro ieri per una vacanza nella località balneare assieme al compagno e al figlio 13enne di lui. Intorno alle 23 era uscita dall'appartamento preso in affitto per fare un giro con il cane. Mentre stava camminando lungo il marciapiede aveva notato una persona con il capo coperto da un casco che la fissava e che all'improvviso, senza una ragione, l'ha raggiunta e aggredita colpendola più volte con un coltello nella parte superiore del corpo e alle mani. Poi l'aggressore è fuggito in sella ad una moto, mentre la vittima è stata soccorsa prima da alcuni passanti e poi dal 118.

Le indagini dei carabinieri di Venezia e di Chioggia, grazie anche al supporto delle telecamere della zona, hanno portato al 25enne che è stato condotto in caserma. Le sue dichiarazioni, spesso in contraddizione, non avrebbero convinto gli investigatori che hanno raccolto una serie di elementi che indicherebbero il suo coinvolgimento, ma ancora non decisivi per un eventuale provvedimento di fermo. Viste le sue condizioni è stato necessario il suo ricovero, mentre i militari proseguono le indagini per trovare ulteriori riscontri che potrebbero dare una svolta alla vicenda.