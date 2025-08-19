Travolto e ucciso in bici a 15 anni mentre attraversa sulle strisce pedonali

Padova, 19 agosto 2025 - Tragedia nel Padovano, un ragazzo di 15 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre stava attraversando un passaggio pedonale in sella alla sua bicicletta. La vittima, Martin Pattaro, residente in un comune vicino, Trebaseleghe, sempre nel Padovano. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio a Loreggia, in provincia di Padova.

Il giovane si trovava nei pressi della ciclabile 'Ostiglià e stava attraversando sulle strisce pedonali quando una vettura, proveniente da una tangenziale è sopraggiunta senza che il conducente si accorgesse della presenza del ragazzo, in mezzo alla strada. L'impatto è stato violento. La richiesta dei soccorsi è stata immediata. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del Suem, allertato anche l’elisoccorso, ma per il 15enne non c'era più niente da fare e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sotto choc il conducente dell'auto, che si soccorritori avrebbe detto di non essersi minimamente accorto del ragazzo che attraversava le strisce. L'uomo è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto .

Una morte che sottolinea l'urgenza del tema della sicurezza delle strade, in una estate funestata da decine di gravi incidenti in Veneto. Sono nel territorio di Loreggia, importante comune dell'area del Camposampierese, si tratta del terzo incidente mortale nel nell'arco di un mese.