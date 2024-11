Vicenza, ultime notizie sulla scomparsa di Ana Maria Henao: quel giallo dei 15 milioni e gli sms sospetti

Vicenza, 23 agosto 2024 – La polizia ha cercato ovunque nel bosco, scavando buchi profondi 30 fino a metri, ma dell’ereditiera scomparsa nessuna traccia. Dopo due giorni di ricerche a Cogollo del Cengio, tra la pianura del Vicentino e l’Altopiano di Asiago, nessuno ha trovato quello che cercava: il corpo della 40enne di origine colombiana, ma con passaporto statunitense, Ana Maria Henao, sparita da Madrid lo scorso 2 febbraio.

Per ora, le ricerche sono state sospese: il pool di poliziotti (italiani, spagnoli e statunitensi) sta pensando alla nuova strategia. A portare l’Fbi nel Vicentino sarebbe stato il segnale gps (e non una confessione del marito, come inizialmente era stato diramato) emesso dall’auto presa a noleggio a Belgrado dal marito David Knezevich, un 36enne di origini serbe arrestato a Miami e finito in carcere con l’accusa del sequestro e della scomparsa della moglie Ana Maria.

A fare da contorno al giallo di Ana Maria un divorzio tormentato e da un lauto patrimonio da spartire. “Stiamo indagando su 15 milioni di dollari di transazioni immobiliari molto sospette”, ha detto Adam Ingber, avvocato della famiglia della donna scomparsa, al Corriere. Il legale ha raccontato della vendita di una decina di case di proprietà dei due coniugi a Miami.

Un affare dai contorni poco chiari: “Knezevich avrebbe versato almeno 4 milioni in contanti. Lui dice di averli restituiti a ciascuno degli otto acquirenti – ha continuato l’avvocato – e che ora detiene solo ipoteche senza valore. Ma il che non ha senso: è probabile che ci sia un partner segreto. Deve trattarsi di uno schema per mantenere il controllo dei 4 milioni di dollari in vista di un divorzio o di un omicidio. Ha fatto tutto nel giro di pochi mesi e svalutando i suoi beni”.

Secondo gli investigatori Knezevich avrebbe ucciso la moglie a Madrid. Un testimone lo avrebbe visto entrare nella casa presa in affitto dalla 40enne – arrivata nella capitale spagnola con un’amica – con una valigia, la stessa con cui sarebbe uscito poco dopo.

Quattro giorni prima della scomparsa, il 29 gennaio, il marito aveva noleggiato un’auto a Belgrado per raggiungere la Spagna. La notte dell’1 febbraio era a Madrid e qui avrebbe rubato una targa da un’auto in sosta e poi usata per la vettura a noleggio.

Qualcuno lo avrebbe visto anche comprare uno spray nero, del nastro adesivo, una giacca e un casco da motociclista. In un video acquisito dalla polizia, si vedrebbe un un uomo vestito proprio da motociclista che cercava di mettete fuori uso con uno spray la telecamera di sorveglianza e sigillare la serratura con dello scotch. Gli investigatori sono convinti che nella valigia avrebbe nascosto il corpo della moglie: Ana Maria era una donna minuta, alta meno di un metro e mezzo e dal peso di 45 chili.

Gli inquirenti ipotizzando che David Knezevich si sia sbarazzato di quella valigia, con i presunti resti della 40enne, durante il viaggio di ritorno a Belgrado. Il gps dell’auto noleggiata ha tracciato il tragitto Belgrado-Madrid-Belgrado: un lungo viaggio di oltre 7mila chilometri. Pare avesse chiesto espressamente che fosse sprovvista di rilevatore, ma l’auto ha comunque tracciato il percorso. E la traccia mostra un passaggio (e forse anche una fermata) tra le boscaglie di Cogollo del Cengio. Per questo l’alttro giorno il sindaco del paesino vicentino ha formato un’ordinanza per la chiusura della vecchia strada del Costo.