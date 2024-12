Ultraleggero si schianta vicino al casello dell’A31. Il pilota estratto vivo dalle lamiere: è gravissimo

Vicenza, 26 dicembre 2024 - Si schianta a terra con un ultraleggero a motore, un appassionato di volo è rimasto gravemente ferito nel Vicentino. Intrappolato tra le lamiere, l’uomo è stato estratto e subito portato in elisoccorso all’ospedale di Vicenza, dove è ricoverato in rianimazione.

È successo nella tarda mattinata di oggi a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza. L’uomo si era appena sollevato in volo quando qualcosa è andato storto. Subito dopo il decollo, il pilota si era accorto che qualcosa che non andava al motore e ha tentato un atterraggio di emergenza.

Il velivolo è atterrato in un prato, vicino a un fossato, ma la forza d’urto della caduta ha contorto le lamiere, intrappolando il pilota ferito. L’incidente è avvenuto vicino al casello di uscita dell'autostrada A31 Valdastico, dove al momento c'era una lunga coda di auto e mezzi dirette verso l'Altopiano di Asiago. A dare l'allarme sono stati per l'appunto gli automobilisti che hanno visto il velivolo schiantarsi al suolo. Immediato l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco di Schio, che hanno estratto il pilota dalle lamiere contorte, poi affidato alle cure dei sanitari del Suem 118 giunti dall'ospedale di Santorso anche con l'automedica. Vista la gravità della situazione è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso, con l'uomo poi trasferito all'ospedale di Vicenza e subito dirottato in sala di rianimazione.