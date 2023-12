Vaccinazioni Covid in Veneto, boom prima di Natale per non passare a letto le feste: le date dei prossimi Open Day

Venezia, 19 dicembre 2023 – In Veneto è caccia alla vaccinazione prima di Natale, una precauzione prima di incontrare amici e parenti ma anche per non dover trascorrere il periodo delle feste a letto. Sono in aumento le richieste di vaccinazioni contro i virus tipici della stagione invernale, come dimostra anche il caso di boom di richieste nelle farmacie del territorio di Verona, e la Regione ha attiva da settimana la campagna vaccinale contro influenza e Covid-19.

La campagna di vaccinazione per il Covid

La campagna vaccinale Covid-19 è partita con gradualità in base alle dosi fornite dal ministero della Salute che ha previsto un totale di 700.000 dosi per la Regione del Veneto secondo la consegna prevista a scaglioni settimanali. Il vaccino è raccomandato per le persone con più di 60 anni di età e per tutte le persone che presentano malattie croniche. La vaccinazione, oltre alle categorie per le quali è raccomandata, è inoltre disponibile per tutta la popolazione che ne faccia richiesta. È possibile procedere con la prenotazione della vaccinazione consultando i siti web della propria Azienda Ulss oppure contattando il proprio medico di Medicina generale o farmacie che aderiscono alla campagna. È possibile la co-somministrazione dei nuovi vaccini con altri vaccini, come il vaccino antinfluenzale o con altre vaccinazioni.

Le date dei prossimi Open Day

Con la prenotazione la vaccinazione è disponibile presso gli ambulatori vaccinali delle Aziende Ulss, presso i medici di Medicina Generale e le farmacie che aderiscono alla campagna, ma c’è anche la possibilità di ricevere il vaccino in modo immediato. Basta presentarsi a uno dei vari Open Day organizzati nei territori delle Ulss dove c’è accesso libero alle vaccinazioni. Per il dettaglio delle sedi e delle modalità di partecipazione bisogna consultare i siti territoriali delle Ulss mentre è già iniziato da alcuni giorni il calendario. Le prossime date degli Open Day in Veneto sono oggi nella Ulss 4, il 22 e 29 dicembre nella Ulss 6, il 13 gennaio nella Ulss 8 e il 22 e 23 dicembre nella Ulss 9.

Boom di vaccinazioni nelle farmacie veronesi

Boom di vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie veronesi. Nella settimana dall'11 al 17 dicembre, l'ultima monitorata dalla Regione Veneto, sono state somministrate 1.392 dosi: il 62% in più rispetto alle 858 della settimana precedente, riferisce Federfarma Verona. Dal primo novembre, sottolinea l'associazione titolari, 64 farmacie veronesi hanno eseguito il 30% del totale vaccinazioni Covid-19 registrate in regione.

Sul fronte influenza, dal 2 ottobre nelle 103 farmacie veronesi che offrono la vaccinazione sono state somministrate 9.682 dosi, pari al 28% del totale in regione. "L'adesione dei cittadini alla campagna preventiva contro l'influenza stagionale in farmacia risulta in crescita - rimarca Federfarma - se si considera che complessivamente nella passata stagione non si era andati oltre le 9.341 vaccinazioni veronesi e le 29.189 a livello regionale. Anche questo è sintomo che il farmacista vaccinatore, oltre a essere stato individuato dal ministero della Salute come operatore sanitario indispensabile in questo ambito, viene apprezzato dalla popolazione sia sotto l'aspetto della professionalità che della fiducia".