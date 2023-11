Vaccinazioni in Veneto, adesso si fanno in farmacia (anche gratis): l’antinfluenzale è in crescita, in ritardo la campagna contro il Covid

Venezia, 16 novembre 2023 - Vaccino antinfluenzale direttamente in farmacia in tutto il Veneto. Da circa un mese si possono vaccinare gratis contro l’influenza di stagione gli over 60, i maggiorenni con patologie con rischio di complicanze, donne in gravidanza e nel periodo post partum e i donatori di sangue. Inoltre, vaccino gratuito per i soggetti dai 18 ai 59 anni addetti a servizi pubblici come operatori sanitari, forze dell'ordine, vigili del fuoco, e i soggetti che, per motivi di lavoro, sono a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione. I soggetti tra 18 e 60 anni, che non hanno diritto alla vaccinazione gratuita, ma vogliono ugualmente rivolgersi in farmacia, possono farlo a pagamento a un prezzo calmierato di 6.16 euro oltre al prezzo del vaccino.

I dati dei vaccini somministrati

A quasi un mese dall'avvio (16 ottobre 2023), le somministrazioni di vaccino antinfluenzale nelle farmacie del Veneto sono state 17.134. Nell'ultima settimana, 6-12 novembre, sono state 6.230 con un consistente incremento. Le vaccinazioni antinfluenzali in farmacia sono state 662 nell'Ulss 1 Belluno; 2.385 nell'Ulss 2 Treviso; 2.224 nell'Ulss 3 e 326 nell'Ulss 4 Venezia; 1.247 nell'Ulss 5 Rovigo; 3.322 nell'Ulss 6 Padova; 614 nell'Ulss 7 e 1.273 nell'Ulss 8 Vicenza; 5.081 nell'Ulss 9 Verona. Per quanto riguarda i soggetti che si sono vaccinati sono 14.993 quelli eleggibili aventi diritto gratuitamente al vaccino e 2.141 quelli non eleggibili paganti. Cresce il numero delle farmacie che hanno effettuato almeno una somministrazione: in un solo mese di campagna 2023-2024 si è toccata quota 411, già superiore alle 407 dell'intera campagna 2022-2023.

La Federfarma Veneto: “I giovani sono poco interessati”

Le farmacie venete vaccinatrici hanno già superato il numero di quelle dell'anno scorso: una su tre in Veneto si vaccina. "In questi giorni entriamo nel clou della campagna vaccinale, noi farmacisti abbiamo sempre suggerito di vaccinarsi a novembre - sottolinea Andrea Bellon, presidente di Federfarma Veneto - i dati confermano le sensazioni che stiamo riscontrando in farmacia: davanti a una patologia influenzale che oggi non ha ancora raggiunto la diffusione dell'anno scorso, quando l'influenza era iniziata già a novembre, i più giovani sono poco interessati al vaccino e la domanda è piuttosto bassa". Il presidente di Federfarma Veneto aggiunge come: “È’ un buon risultato quello registrato tenendo conto che tante farmacie, per motivi di spazio, non possono vaccinare all'interno dei locali. Ci attendiamo che la domanda cresca nelle prossime due settimane"

La situazione del vaccino Covid-19

L'avvio delle somministrazioni in farmacia del vaccino contro il Covid-19 è partito più tardi rispetto all'antinfluenzale e oggi le farmacie del Veneto che hanno aderito alla campagna anti-Covid sono 145 (Belluno 3; Treviso 22; Venezia 13; Rovigo 19; Padova 26; Vicenza 17; Verona 45). Complessivamente sono state ordinate 273 confezioni di vaccino per un totale di 3.276 potenziali dosi somministrabili. "Non disponiamo ancora di dati completi per un'analisi attendibile, i vaccini ci sono stati consegnati soltanto a inizio novembre - precisa Andrea Bellon, presidente di Federfarma Veneto - molte farmacie si sono concentrate sull'antinfluenzale e solo adesso iniziano a gestire il vaccino anti-Covid. Mi aspetto un aumento significativo delle farmacie aderenti perché la domanda sta aumentando. Con gli hub vaccinali chiusi, i pazienti che ci contattano riferiscono che fanno fatica a vaccinarsi presso i medici di medicina generale e al distretto, dove le somministrazioni sono attive, la richiesta è molto alta e non riescono a soddisfarla velocemente. Quindi li indirizzano alle farmacie".