Vanessa Ballan, oggi i funerali della giovane mamma uccisa a coltellate

12:05

Legale dei famigliari: "Evitare foto e video in chiesa"

"Pur nel pieno rispetto del diritto all'informazione, comunico la volontà delle famiglie Ballan, Argentin e Scapinello, unite nel dolore e nel silenzio, di non consentire la presenza di operatori video e fotografi di testate giornalistiche all'interno del Duomo di Castelfranco Veneto durante il funerale di Vanessa Ballan", ha riferito l'avvocato Simone Guglielmin. "I miei assistiti - ha aggiunto il legale - colgono l'occasione per ringraziare le moltissime persone che, in questi giorni difficili, hanno espresso loro profonda vicinanza e solidarietà. Si ringraziano gli organi di stampa per la comprensione che vorranno manifestare in questo tragico momento".

