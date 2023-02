Veneto, bollettino del 6 febbraio 2023, non calano i ricoveri

Ancora Covid negli ospedali

Veneto, 6 febbraio 2023 - I casi nuovi di Covid in Veneto sono 160 nella giornata di ieri contro i 376 del giorno prima, e il totale a 2.679.717. Il dato segnala un costante calo della positività al virus anche se quello odierno è in parte legato al minor processamento dei casi nel fine settimana. Il bollettino regionale non segnala nuove vittime con il totale che resta a 16.595 persone. Prosegue il calo degli infetti attuali, che sono 15.774, rispetto ai 16.165 precedenti (-391). Pressoché stazionari i dati ospedalieri, con 905 ricoveri in area medica (+1), e 43 (+1) in terapia intensiva.