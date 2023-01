Veneto, sicurezza sul lavoro: 7 morti in più e infortuni che sfiorano +25%

La Cgil del Veneto commenta i dati degli infortuni e degli inicdenti mortali in Veneto che, rispetto alla media italiana, continuano a crescere e chiedono al Governo e alla Regione di agire Tutti i dati in crescita Il caso emblematico? Lo studente Giuliano De Seta Cgil al Governo: "No a voucher e precarizzazione" Tutti i dati in crescita Il dato più tragico sono le denunce d'infortunio con esito mortale (compresi quelli in itinere) che sono passati, secondo dati Inail, dalle 97 del novembre 2021, alle 104 del novembre 2022 (+7,2%): anziché decrescere, le morti bianche sono state 7 in più. "Si tratta di dati - dichiara Silvana Fanelli, segreteria confederale Cgil Veneto - per nulla confortanti. In questo caso siamo in contro tendenza rispetto al dato nazionale, dove gli infortuni letali diminuiscono da 1.116 a 1.006. Evidentemente, l'insicurezza sul lavoro è un problema nazionale, ma esiste una specificità della nostra Regione, dove le cose, sotto questo punto di vista, vanno perfino peggio". Le denunce di malattia professionale nei primi undici mesi dell'anno sono 3566, contro le 3152 dello stesso periodo del 2021 (+ 13,1%). Crescono notevolmente anche le denunce di infortunio, che passano da 62.953 a 78.371 (+24,5%). Il caso emblematico? Lo studente Giuliano De...