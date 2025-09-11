Turisti ebrei aggrediti a Venezia: schiaffi, insulti e il rottweiler aizzato contro

Venezia, 11 settembre 2025 – Un’aggressione a sfondo antisemita scuote Venezia. A poco più di un mese da un episodio analogo avvenuto a Rialto, una coppia di turisti ebrei, un cittadino americano e la moglie israeliana, è stata vittima di un attacco violento. L'episodio, come riporta la stampa locale, si è consumato nella notte tra il 7 e l'8 settembre, iniziando poco dopo la mezzanotte in Strada Nuova, all'altezza di Santa Fosca.

Secondo le prime ricostruzioni, l'attacco è scattato quando un gruppo di circa dieci uomini, di origine nordafricana, ha notato la coppia che indossava abiti della tradizione ebraica ortodossa. Da quel momento, sono iniziati gli insulti, con uno degli aggressori, un tunisino di 31 anni, che ha urlato "Free Palestine" e altre frasi ingiuriose. La coppia, intimorita, ha tentato di allontanarsi, ma è stata inseguita e accerchiata.

L'aggressione è rapidamente degenerata. Un membro del gruppo ha aizzato il proprio rottweiler, privo di museruola, contro i turisti, mentre il tunisino ha schiaffeggiato l'uomo, in un gesto di falsa conciliazione. Il culmine della violenza è stato raggiunto quando una bottiglia di vetro è stata lanciata contro la coppia, frantumandosi a terra e ferendo la donna a una caviglia.

L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare il gruppo di aggressori. I militari della Guardia di Finanza sono riusciti a fermare e identificare alcuni dei responsabili, ai quali si sono poi aggiunti gli agenti della Questura. Le indagini hanno portato a immediate conseguenze: il 31enne tunisino, autore dello schiaffo, è stato denunciato per percosse e minaccia aggravata da motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Nonostante l'incensuratezza, il questore di Venezia gli ha imposto un divieto di ritorno in città per i prossimi due anni. Un altro aggressore, risultato irregolare sul territorio italiano, è stato trasferito in un centro per il rimpatrio a Bari, in attesa di essere rimandato in Tunisia.

Ad agosto, una coppia americana di religione ebraica era già stata aggredita a Rialto con modalità analoghe. I due episodi suggeriscono l'esistenza di un clima di intolleranza che, se non arginato, rischia di danneggiare non solo la sicurezza dei visitatori, ma anche l'immagine di una delle città più amate al mondo.