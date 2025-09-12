Venezia, turisti stranieri multati dopo i tuffi nel Canal Grande

Venezia, 12 settembre 2025 – Un altro fatto di degrado e goliardia che è costata cara ad una coppia. Il tutto tra lo stupore dei turisti presenti.

Non è la prima volta che nella città lagunare si assistono a scene di questo tipo, che molto spesso viene dimenticata come sia vietato e soggetto a sanzione.

In virtù di ciò giovedì 11 settembre, il Nucleo Pronto Impiego Centro Storico della Polizia Locale è intervenuto in seguito a una segnalazione dei gondolieri dello stazio di San Vidal, che avevano assistito a un episodio di degrado.

Una coppia di turisti, residenti in Gran Bretagna, è stata infatti sorpresa a tuffarsi nelle acque del Canal Grande e del Rio di San Vidal, nei pressi dello stazio Gondole, proprio sotto l’ex sede del consolato britannico. La pattuglia della Polizia Locale è giunta sul posto in pochi minuti e, anche con l’ausilio dell’imbarcazione di servizio, ha identificato i due soggetti: un cittadino inglese di 35 anni e la compagna, cittadina rumena di 25 anni.

La sanzioni ai turisti ‘tuffatori’

I due sono stati sanzionati ai sensi del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, che vieta la balneazione lungo i canali del Centro Storico.

A entrambi è stata comminata una sanzione amministrativa di 350 euro e disposto l’ordine di allontanamento di 48 ore dal Centro Storico di Venezia, con un’ulteriore sanzione di 100 euro.

L’ordine, immediatamente esecutivo, ha di fatto posto fine alla loro vacanza. Si ricorda che dall’inizio dell’anno sono stati emessi oltre mille ordini di allontanamento per violazioni di varia natura, confermando Venezia tra i Comuni italiani che utilizzano maggiormente questo strumento per contrastare i fenomeni di degrado urbano.

Pesce: “Difendiamo il decoro della nostra città”

In merito ai due turisti sanzionati l'assessora alla sicurezza Elisabetta Pesce sottolinea: “Ringrazio i gondolieri per la collaborazione e la tempestiva segnalazione che ha permesso alla nostra Polizia Locale di intervenire subito. L’impegno dell’Amministrazione comunale è quello di contrastare con fermezza i comportamenti irrispettosi e incivili, perché tutelare Venezia significa difendere la dignità di una città unica al mondo e garantire il decoro sia ai residenti che ai visitatori".