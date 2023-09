Vicenza, sequestrati 12 chili di canapa: tre denunce

Vicenza, 28 settembre 2023 – Negozi autorizzati alla regolare vendita di prodotti a base di canapa, ma scoperti in possesso di marijuana. Il tutto a seguito di un’approfondita indagine della Guardia di Finanza del comando provinciale di Vicenza. A seguito di questi controlli mirati, in quattro esercizi commerciali – ‘cannabis store’ o ‘canapa/grow shop’ – sono stati riscontrate diverse irregolarità in due locali.

Il sequestro

Nel dettaglio, sottratti oltre 12 chili e mezzo di canapa, in quanto non chiara la sua provenienza, più di 1.000 capsule, 430 bustine per la preparazione di infusi, 8 sigarette elettroniche e 35 ricariche, 21 caramelle, oltre 120 gomme da masticare, 64 boccette di oli essenziali, 1 bilancino di precisione, 1 confezione di cristalli e 5 grammi di resina. I controlli si sono estesi anche a domicilio di un proprietario, dove sono stati rinvenuti più di 550 grammi di marijuana. A fronte di queste irregolarità sono state denunciate tre persone.

Altri sequestri a Malo

Nell’ambito di una separata attività di polizia giudiziaria, i finanzieri berci e quelli della Compagnia di Schio, hanno effettuato una perquisizione in un’azienda di Malo (Vicenza), specializzata nella produzione di olio contenente CBD e commercializzazione on-line di prodotti a base di canapa. A seguito dei necessari accertamenti è stato sequestrato oltre 800 grammi d’infiorescenze di canapa, utilizzate per la preparazione di infusi, e 112 boccette di olio.