Vicenza, controlli aerei sul territorio: trovata una discarica abusiva di 2.000 metri quadrati

Vicenza, 18 luglio 2023 – Grandi quantità di rifiuti edili, imballaggi in sacchi e materiale di risulta sparsi nella vegetazione in un’area di oltre 2.000 metri quadrati. É quanto è stato trovato in una discarica abusiva a Vicenza che è stata individuata dall’alto, con un sorvolo aereo, durante una delle operazioni di controllo organizzate dalla Guardia di Finanza del comando provinciale per la salvaguardia del territorio berico e la repressione delle violazioni in materia ambientale.

Il controllo aereo

Nei giorni scorsi, i finanzieri assieme al personale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, hanno effettuato un controllo sulla gestione dei rifiuti in una società edile di Vicenza dopo che su quel sito era stato fatto un sorvolo da parte di un elicottero della sezione aerea delle Fiamme Gialle di Venezia con l’obiettivo di mappare i siti abbandonati e in stato di degrado.

Sequestrata l’area

L’ispezione dell’area ha permesso di sottoporre a sequestro una discarica a cielo aperto di oltre 2.000 metri quadrati trovata su un terreno adiacente alla sede della società, nella quale sono stati depositati, tra la vegetazione e in grande quantità, cumuli di rifiuti edili, imballaggi in sacchi e sfusi nonché materiale di risulta proveniente dalla macinazione della pietra. Inoltre, la presenza della discarica abusiva ha condotto alla denuncia del rappresentante legale della società, proprietario del terreno, per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.