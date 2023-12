Vicenza, controlli contro il lavoro nero: sanzionati un ristorante a Schio e un hotel a Tonella del Cimone

Vicenza, 18 dicembre 2023 – Nella provincia berica proseguono i controlli sul lavoro irregolare. I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno rilevato molte infrazioni dopo due ispezioni effettuate in un ristorante di Schio e in una struttura alberghiera situata a Tonezza del Cimone.

Le irregolarità nel ristorante di Schio

Nel corso del primo accesso in un ristorante situato all’interno della zona industriale di Schio, i finanzieri hanno eseguito un controllo con funzionari dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza. Sono emerse irregolarità in relazione ai lavoratori dipendenti dell’attività commerciale. A questo si è aggiunto anche altre irregolarità come la presenza di una lavoratrice in nero, in qualità di cameriera e addetta al bancone. A riguardo, è stata fatta una sanzione da 14.400 euro, poiché l’impiego della lavoratrice senza la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è risultata essere superiore a 60 giorni.

I lavoratori in nero a Tonezza del Cimone

Nel corso del secondo intervento le Fiamme Gialle insieme ai funzionari dell’Ispettorato del lavoro hanno controllato un hotel a Tonezza del Cimone. É emersa l’irregolarità lavorativa, previdenziale e assicurativa di due dipendenti, impiegati in qualità di inserviente e di cameriera-assistente di sala, nei cui confronti il proprietario dell’attività non aveva effettuato le dovute comunicazioni agli enti preposti. Nel dettaglio, un lavoratore è stato impiegato in via continuativa per 16 giorni in violazione della normativa in materia di riposo settimanale. Sono state rilevate irregolarità per le modalità di pagamento delle retribuzioni di 4 mensilità. Il pagamento di queste ultime, infatti, è avvenuto senza l’utilizzo di metodi tracciabili come rilevato a seguito del rinvenimento di una scrittura privata tra lo stesso lavoratore e il datore di lavoro. Infine, è stata rilevata l’omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro delle prestazioni effettuate per 2 mensilità nonché il mancato versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Il computo delle violazioni ha portato a una multa superiore ai 14 mila euro.