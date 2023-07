Vicenza, dipendente pubblica dal triplo impiego: bidella di giorno, colf e barista dopo l’orario di lavoro

Vicenza, 3 luglio 2023 – Il mattino svolgeva il lavoro di collaboratrice scolastica e poi alla sera faceva la barista dietro un bancone. Peccato che un lavoro in regola già l’aveva e, per di più, come dipendente pubblica. Un fatto scoperto dai finanzieri nei giorni scorsi. La Guardia di Finanza di Vicenza, nel corso di un recente intervento, congiuntamente a militari della Tenenza di Noventa Vicentina, hanno individuato una dipendente della pubblica amministrazione, nello specifico una collaboratrice scolastica di un Istituto di Lonigo (VI), che svolgeva anche le mansioni di barista di sera a Sossano (VI), senza aver mai richiesto alcuna autorizzazione all’ente pubblico di appartenenza.

Le indagini amministrative condotte dai militari operanti hanno permesso di ricostruire sia il periodo di lavoro effettuato senza autorizzazione, sia i relativi compensi percepiti. Applicando la normativa di riferimento, i militari operanti hanno elevato, nei confronti del datore di lavoro privato, una sanzione amministrativa pari al doppio dei compensi lordi elargiti al pubblico dipendente. La collaboratrice scolastica, oltre a rischiare provvedimenti di carattere disciplinare, dovrà versare tutti i compensi percepiti all’ente pubblico di appartenenza, con segnalazione, alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per danno erariale.