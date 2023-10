Vicenza, oltre 600mila euro non dichiarati: denunciati un imprenditore di Torrebelvicino e un agente di vendita di San Vito

Vicenza, 30 ottobre 2023 – Scoperta una maxi evasione fiscale nei comuni del vicentino. Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno provveduto, su delega della locale Procura della Repubblica, a due decreti di sequestro preventivo emessi dal gip del tribunale berico nei confronti di altrettante imprese e dei relativi rappresentanti legali. A fronte di questi provvedimenti sono state sottoposte a sequestro somme di denaro su conti correnti, due partecipazioni in società di capitali e un complessivo di otto immobili (ubicati nelle province di Vicenza e Cagliari).

Le indagini

Nello specifico le indagini effettuate si sono concentrate nei confronti di una società di capitali localizzata in Torrebelvicino (Vicenza) e una ditta individuale con sede in San Vito di Leguzzano (Vicenza), hanno rilevato una serie di irregolarità fiscali. Pertanto, i successivi approfondimenti hanno permesso di acquisire le fatture emesse, attraverso escussioni a sommarie informazioni nei confronti delle imprese clienti, e ricostruire una base imponibile complessiva non dichiarata di oltre 250 mila euro. Un analogo controllo è stato effettuato nei confronti di una ditta individuale di San Vito. I finanzieri sono riusciti a ricostruire i compensi percepiti dall’indagato, un agente per la vendita di prodotti vari, per un totale di oltre 350mila euro, nonostante lo stesso non avesse mai provveduto ad istituire alcuna contabilità. A conclusione degli approfondimenti l’imprenditore è stato segnalato all’autorità giudiziaria berica in relazione all’omessa presentazione della dichiarazione prevista ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2017 e per la distruzione dei documenti elementari.