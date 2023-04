Vicenza, furbetto del reddito di cittadinanza: sequestrato l’appartamento

Vicenza, 24 aprile 2023 – Si tratta di un altro ‘furbetto’ che percepiva un sostegno economico non dovuto, il quale aveva svuotato anche i propri conti bancari per sviare i controlli. Una condotta illegale scoperta dai finanzieri nei giorni scorsi durante alcuni accertamenti sul territorio berico. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, a fronte di quanto riscontrato, hanno posto sotto sequestro un appartamento per consentire all’erario di recuperare la somma di euro 15.219,54 indebitamente percepiti come reddito di cittadinanza da un cittadino di origini italiane.

Infatti, all’esito degli accertamenti dei militari del Gruppo di Vicenza, che avevano dimostrato la falsità delle dichiarazioni presentate, il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Sostituto Procuratore titolare del procedimento penale, ha emesso un decreto di sequestro per equivalente delle somme indebitamente percepite.

Le fiamme gialle hanno rinvenuto solo conti correnti ormai svuotati di ogni liquidità, ma hanno individuato l’immobile di proprietà dell’indagato, insistente sull’area urbana di Vicenza zona Mercato Nuovo, che è stato posto sotto sequestro per consentire allo Stato di rientrare in possesso delle somme indebitamente elargite a discapito della collettività.