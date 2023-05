Vicenza incidente, auto sbatte contro un muretto: un morto

Valdagno (Vicenza), 2 maggio 2023 - Incidente mortale poco dopo le 12.30 di oggi martedì 2 maggio in via Aldo Moro a Valdagno (Vicenza), dove ha perso la vita un 58enne del posto.

Per cause ancora da accertare la sua auto, una Wolkswagen Golf, si è scontrata contro lo spigolo in cemento di un muretto di cinta. Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem per il 58enne non c'era più nulla da fare. Sul posto è giunta per i rilievi una pattuglia della polizia locale.