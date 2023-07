Vicenza, oltre mezzo chilo di marijuana nascosta in casa: arrestato spacciatore di Romano d’Ezzelino

Vicenza, 21 luglio 2023 – Uno spacciatore seriale era pronto a distribuire ancora droga sul territorio, in possesso di un grande quantitativo di sostanza stupefacente. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno proceduto alla denuncia e arresto in flagranza un cittadino albanese e hanno sequestrato 519 grammi di marijuana, oltre a diversi strumenti per la preparazione delle dosi e alcune centinaia di euro in contanti.

Più di mezzo chilo di marijuana in casa

È questo il bilancio dell’operazione eseguita nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle bassanesi, avviata a seguito di un controllo di un cittadino albanese residente a Romano d’Ezzelino (Vicenza). L’uomo, con precedenti per spaccio di droga, ha manifestato fin dal primo momento uno stato di forte nervosismo, che ha immediatamente insospettito i finanzieri. Il controllo nell’abitazione ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro un busta contenente 474 grammi di marijuana trovata in un comodino della camera da letto, e altre tre bustine distribuite in altri punti della casa per un totale di 519 grammi. Inoltre, è stato sottoposto a sequestro ulteriore materiale utile per il confezionamento, coltelli a serramanico, denaro contante e il telefono cellulare dell’arrestato. L’uomo, su disposizione della Procura di Vicenza, è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa dello svolgimento del processo.