Vicenza, neonato senza vita nel lettino. Morte bianca?

Vicenza, 15 giugno 2023 - Un bambino di pochi mesi è morto, la notte scorsa, nell'abitazione di famiglia a Rossano Veneto (Vicenza). Il decesso è avvenuto nel letto dove il piccolo riposava assieme ai genitori e ad un fratellino. Dai primi accertamenti si tratterebbe di una 'morte bianca', ossia di una morte in culla a causa della sindrome della morte improvvisa del neonato. Non si tratta di una malattia specifica ma di una serie di cause che portano alla morte del bambino nei primi mesi di vita. Il bambino in genere smette di respirare mentre sta dormendo, a poche settimane di vita.

I genitori hanno dato l'allarme e i sanitari hanno provato a rianimare il neonato che è stato trasportato all'ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza) dove però è stato dichiarato morto. La procura ha disposto l'autopsia per capire le cause del decesso.

Notizia in aggiornamento