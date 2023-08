Vicenza, operazione contro il lavoro nero: scoperti quattro esercizi con barbieri, baristi e commessi irregolari

Vicenza, 10 agosto 2023 - Un’operazione per contrastare il lavoro irregolare nella città berica e in provincia è stata portata a termine dai finanzieri del comando provinciale di Vicenza che hanno effettuato una serie di controlli in vari esercizi del territorio scoprendo 13 lavoratori in nero, alcuni dei quali erano anche stranieri senza documenti regolari o percettori del reddito di cittadinanza.

Il barbiere a Sant’Andrea

Un controllo è stato eseguito in un barbiere a Vicenza, nel quartiere Sant’Andrea, dove sono stati trovati due lavoratori in nero che stavano tagliando i capelli dei clienti. Peraltro i due di origine brasiliana e albanese erano sprovvisti di documenti validi per la permanenza nello Stato. Sono scattate le sanzioni per circa 4.500 euro, nonché la proposta di chiusura dell’esercizio trasmessa all’Ispettorato del lavoro. I due stranieri sono stati denunciati per soggiorno irregolare mentre il titolare dell’esercizio, di origine marocchina, è stato denunciato per sfruttamento e favoreggiamento dell’immigrazione illegale.

Il bar a Gallio

I militari della Tenenza di Asiago hanno controllato un bar a Gallio (Vicenza) e hanno trovato due lavoratori senza contratto che era anche percettori del reddito di cittadinanza. L’attività si è conclusa con la segnalazione alla Procura dei due soggetti per l’indebita percezione di circa 15.000 euro e sono state comminate sanzioni al titolare dell’esercizio per quasi 13.000 euro per l’impiego di lavoratori non regolari, con contestuale segnalazione all’Ispettorato del lavoro.

Il ristorante a Castelgomberto

I finanzieri della compagnia di Arzignano hanno concluso un controllo in un ristorante e birreria a Castelgomberto dove tre lavoratori sono risultati in nero. E’ stata comminata una sanzione di 10.800 euro e sono state contestate le violazioni delle norme sul lavoro con segnalazione all’Ispettorato di Vicenza per la sospensione dell’attività. Con l’assunzione dei tre lavoratori il ristoratore ha poi potuto evitare la sospensione dell’attività.

Il negozio di abbigliamento a Rosà

Il gruppo di Bassano del Grappa ha effettuato verifiche in un centro commerciale cinese di abbigliamento e accessori all’ingrosso a Rosà. I finanzieri hanno contestato la presenza di sei lavoratori in nero, di cui uno irregolare poiché privo del permesso di soggiorno. La presenza di personale irregolare è risultata superiore al 10% di quello presente sul posto, sufficiente quindi a ottenere dall’Ispettorato del lavoro la sospensione dell’attività. Al titolare di nazionalità cinese è data una multa di 13.320 euro.