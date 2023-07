Vicenza, poliziotto fuori servizio ferma un ladro di biciclette

Vicenza, 11 luglio 2023 - Un grande senso del dovere quello compiuto da un agente di polizia. La storia risale a domenica scorsa. L’agente era libero dal servizio e in visita alla città di Vicenza, ma non ha esitato a intervenire facendo arrestare un ladro intento a rubare delle biciclette. Il protagonista della vicenda, avvenuta domenica pomeriggio e resa nota oggi, un agente della Polizia, già in servizio alla Squadra Volanti della Questura berica e ora con lo stesso ruolo a Padova.

L’intervento dell’agente fuori servizio

L'agente ha notato una persona, risultata poi essere un 39enne albanese, che guardandosi attorno con fare circospetto, si è diretto verso due biciclette ancorate ad una ringhiera di un esercizio commerciale. Sceso dalla sua automobile per cercare di capire quanto stava accadendo, l'agente ha sentito le urla di una donna che cercava di attirare l'attenzione dei passanti. A quel punto il ladro ha tentato la fuga ma è stato bloccato dal poliziotto che dopo una breve colluttazione è riuscito a immobilizzarlo e a chiedere l'intervento di due pattuglie che hanno poi proceduto con l'arresto. Il processo si celebrerà nella giornata di oggi in Tribunale a Vicenza, ma in parallelo con l'iter giudiziario il Questore di Vicenza, Paolo Sartori ha già emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.