Vicenza, prezzi medi contro il caro carburante: multe fino a 50mila euro per dodici distributori irregolari

Vicenza, 18 agosto 2023 – Non si placano le polemiche e le segnalazioni per l’aumento incontrollato del prezzo dei carburanti. E i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno eseguito controlli sulla nuova disposizione del governo per i distributori di esporre i prezzi medi regionali della giornata e hanno riscontrato diverse irregolarità.

Le verifiche nei distributori

Le verifiche hanno riguardato i distributori stradali di carburante ubicati nella provincia berica e che hanno interessato anche la rete autostradale, dodici sono risultati irregolari. Tutto questo ha visto la conseguente formalizzazione di sanzioni amministrative fino ad un massimo di circa 50mila euro. Più in dettaglio le violazioni sono state riscontrare nel capoluogo Vicenza, oltre in diversi territori della provincia berica. Specificamente nei Comuni di Sossano, Montecchio Maggiore, Valdastico, Santorso, Sandrigo, Valdagno, Solagna, Bassano del Grappa e Rossano Veneto. In tutti questi sono state annotate violazioni relative alla non conforme esposizione dei prezzi nonché quelle inerenti alla mancata effettuazione delle comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati.