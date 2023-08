Vicenza, sequestrata una carrozzeria: auto demolite illegalmente tra cumuli di rifiuti pericolosi

Vicenza, 11 agosto 2023 – Si trattava di una discarica abusiva, dove veniva gestita anche un’attività irregolare di autodemolizione. Un quadro complessivo di molteplici violazioni a cui si somma anche la presenza di un lavoratore in nero ed una gestione di rifiuti pericolosi non conformi alla normativa vigente. Tutto questo riscontrato in una carrozzeria di Vicenza, che è stata al centro nei giorni scorsi di un controllo della guardia di ginanza berica.

Al termine delle verifiche, in ambito ambientale e del lavoro, sono state riscontrate diverse anomalie legislative, con il conseguente sequestro di un capannone; adibito ad uso artigianale per l’attività di carrozzeria, era invece utilizzato come discarica non autorizzata, oltre la mancanza dei registri e delle autorizzazioni prescritte nonché la gestione di rifiuti anche pericolosi. Inoltre, le aree del capannone erano destinate allo stoccaggio di parti usate di veicoli, i quali, utilizzati quali pezzi di ricambio, hanno configurato anche l’esercizio abusivo dell’attività di autodemolizione.

Gli accertamenti hanno anche riscontrato la presenza di un lavoratore in nero, su sei presenti al momento dell’arrivo ispettivo all’interno dell’attività. Il riscontro della discarica abusiva ha portato alla denuncia alla locale Autorità Giudiziaria del rappresentante legale della società per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata. A questo si aggiunge anche la sanzione amministrativa di legge ed è stata avanzata anche una richiesta di sospensione dell’attività al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, in attesa della regolarizzazione della posizione del lavoratore irregolare.