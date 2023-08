Vicenza, anche gli spinelli diventano elettronici: sequestrati 133 dispositivi per fumare “usa e getta” caricati con la cannabis

Vicenza, 4 agosto 2023 – Oltre un centinaio di sigarette elettroniche contenenti il principio attivo della cannabis sequestrate dalle Fiamme Gialle. Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nel corso di un’azione di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, hanno fermato tre giovani italiani incensurati in viale Trieste, in zona Anconetta nel capoluogo berico.

Al termine del controllo sono stati rinvenuti circa 12 grammi di hashish e soprattutto 100 sigarette elettroniche ancora confezionate, somiglianti in tutto e per tutto alle normali sigarette in commercio, ma contenenti Thc, il principio attivo della cannabis, e quindi vietate. Dopo il sequestro della sostanza stupefacente, le perquisizioni domiciliari eseguite nelle abitazioni dei tre dei giovani indagati, a Vicenza e in provincia di Ferrara, hanno portato al rinvenimento di ulteriori 33 sigarette elettroniche della stessa tipologia, 750 euro quali presunto provento dello spaccio e un trituratore con tracce di sostanza stupefacente, oltre che una modica quantità di hashish. I tre giovani italiani sono stati denunciati alla Procura di Vicenza per traffico di sostanze stupefacenti.

I finanzieri con la merce sequestrata

Dispositivi ‘usa e getta’

È il secondo sequestro fatto in poche settimane dalla Guardia di Finanza di Vicenza. Quest’ultimo risulta essere ben più consistente del precedente, ma soprattutto tra i più importanti finora registrati dalle forze di polizia. Si tratta di dispositivi ‘usa e getta’ che si stanno diffondendo quale alternativa ai classici spinelli di hashish che, a differenza di questi ultimi, sono già pronti all’uso e non richiedono particolari tecniche di occultamento. In particolare, i dispositivi in questione sono da considerarsi verosimilmente pericolosi e nocivi per la salute dei consumatori poiché contengono un’elevata dose di principio attivo che, se assunto anche in modeste quantità, potrebbe provocare gli stessi effetti di un intero spinello. Ma si tratta anche di apparecchi costosi. Si calcola che le sigarette elettroniche sequestrate abbiano un valore di mercato di circa 15.000 o 20.000 euro.