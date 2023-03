Vicenza, Tommaso Fabris morto di meningite a 17 anni: lunedì 6 marzo i funerali al Palasport

Tommaso Fabris

Meningite a Vicenza, morte dichiarata per il 17enne Tommaso Fabris. I genitori autorizzano l’espianto degli organi

Bassano del Grappa (Vicenza), 5 marzo 2023 - L'ultimo saluto a Tommaso Fabris, il cestista del The Team Basket di Riese Pio X sarà celebrato domani lunedì 6 marzo al Palasport di Bassano del Grappa.

È stato concesso solo ieri, sabato 4 marzo 2023, il nulla osta per le esequie del 17enne vicentino morto lo scorso 28 febbraio in ospedale a Bassano del Grappa a causa di una meningite fulminante di tipo B.

Tommaso vivrà in altre persone: la famiglia ha avviato la procedura per l’espianto degli organi, in contatto con il Centro trapianti.

Anche per volere dei familiari i funerali si terranno, nel pomeriggio di lunedì 6 marzo, con inizio alle 15, al palazzetto dello sport di Bassano del Grappa (ex PalaDue), messo a disposizione dall'amministrazione locale proprio per ospitare il maggior numero possibile di partecipanti.

L'impianto potrà accogliere, tra gli altri, i compagni di scuola del liceo Da Ponte di Bassano del Grappa e di squadra del basket di Riese, oltre a tanti amici e conoscenti, che potranno così unirsi al dolore dei familiari. Intanto stasera, domenica 5, con inizio alle 19, nella chiesa di Stroppari di Tezze sul Brenta, frazione dove il ragazzo viveva con la famiglia, si terrà una veglia di preghiera.

Sui campi di gara in tantissimi lo hanno ricordato Tommaso, ieri sera compagni del Basket Mestre hanno voluto ricordare tutti assieme il 17enne: la curva mestrina ha esposto uno striscione in suo ricordo: “Ciao Tommy”.