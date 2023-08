Vicenza, incidente mortale della 21enne Valentina Cracco: l’investitore è accusato di omicidio stradale

Vicenza, 18 agosto 2023 – Indagini in corso per attribuire le responsabilità sull’incidente mortale della studentessa di 21 anni Valentina Cracco. La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale sullo scontro che la sera di Ferragosto ha coinvolto quattro auto e che è costato la vita alla giovane studentessa della facoltà di biologia di Padova, Valentina Cracco, residente a Nanto (Vicenza).

Indagato un 26enne di Villaga

La vettura della giovane era stata tamponata da un'auto e scaraventata contro un altro veicolo. Indagato è un 26enne che risiede a Villaga (Vicenza); i magistrati hanno disposta una ricostruzione tecnica dello schianto. Sotto sequestro sono finite tutte e quattro le auto coinvolte. È stata disposta anche l'autopsia sul corpo della ragazza.