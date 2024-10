Vicenza, controlli durante la vendemmia: scoperti in vigna cinque lavoratori in nero

Vicenza, 14 ottobre 2024 – Prosegue la lotta contro la manodopera irregolare. Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, in occasione della vendemmia 2024, hanno eseguito diversi controlli nei confronti di aziende agricole attive sui colli Berici.

Scoperti lavoratori irregolari in due aziende

Più nel dettaglio, una pattuglia della dipendente Tenenza di Noventa Vicentina ha sottoposto a controllo alcune imprese operanti nei comuni di Lonigo e Orgiano (Vicenza), dove sono stati identificati cinque lavoratori risultati completamente in ‘nero’. Nella prima azienda vitivinicola controllata, su tre lavoratori due erano assunti correttamente, mentre il terzo non aveva una posizione regolare, invece, nella seconda azienda sono stati riscontrati quattro dipendenti su otto totalmente in ‘nero’.

Le maxi sanzioni

Le imprese sono state sanzionate, complessivamente da un minimo di 11.700 euro a un massimo di 58.500 euro. Inoltre, contestuale è stata formalizzata una diffida a procedere al recupero delle contribuzioni previdenziali ed assicurative evase.

È stata avanzata anche all’Ispettorato Territoriale del Lavoro una proposta di sospensione delle attività imprenditoriali avendo le stesse impiegato in nero più del 10% dei dipendenti presenti, nonché una segnalazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro per aver omesso l’esecuzione della prevista visita medica preventiva.