Vinti oltre 2 milioni di euro: due ‘Gratta e Vinci’ fortunati in Veneto

Veneto, 22 maggio 2025 – La dea bendata in due comuni veneti. La regione, infatti, fa il pieno di vincite al Gratta e Vinci. Tutto questo grazie a due tagliandi molto amati dagli appassionati, ovvero, ‘new bonus tutto per tutto’ e ‘miliardario new’.

Nel bellunese vincita milionaria

La prima vincita in Veneto, come comunicato dall’agenzia Agimeg, è stata centrata a Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, dove, con il Gratta e Vinci ‘new bonus tutto per tutto’ è stato vinto il premio massimo da 2 milioni di euro. Il tagliando è stato acquistato nella rivendita di via Cavassico Inferiore, 6.

La fortuna nelle terre termali

La seconda vincita in Veneto è stata centrata, invece, ad Abano Terme, in provincia di Padova. Nella ricevitoria di via Andrea Previtali, 30, un altro appassionato ha acquistato il Gratta e Vinci ‘miliardario new’, comunica l’Agimeg, ed ha vinto 500.000 euro. Anche in questo caso, la vincita è quella massima ottenibile con questo tipo di tagliando. Ora cresce la curiosità per conoscere i vincitori.