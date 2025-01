Vittoria di Sofia Goggia a Cortina, Zaia: “Discesa spettacolare, è lei la regina delle Dolomiti”

Belluno, 18 gennaio 2025 - Trionfo di Sofia Goggia nella discesa libera di oggi sull'Olympia delle Tofane, che trionfa di nuovo e si aggiudica il primo posto alla Coppa del mondo di Cortina d’Ampezzo. "Sofia Goggia è la Regina della Regina!”, esulta Luca Zaia, reduce dal sopralluogo di questa mattina al cantiere della pista da bob. Ed è stato proprio il governatore veneto a premiare la sciatrice olimpica 32enne sul podio.

“Nella Regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo, Sofia ha scritto oggi una nuova pagina di storia - ha detto Zaia alla conclusione delle gare - conquistando una vittoria spettacolare nella discesa libera. Questa impresa rende onore alla nostra terra, alle sue montagne e allo spirito indomabile che accomuna i grandi campioni. A nome di tutti i veneti, le invio un caloroso applauso e un ringraziamento per l'emozione che ci ha regalato”,

"Orgoglio per il Veneto e l’Italia”

“Sofia ha dimostrato ancora una volta - ha continuato Zaia – di essere un esempio straordinario di determinazione, talento e coraggio. Ogni curva e ogni salto su quella pista sono stati un capolavoro di tecnica e passione, in una cornice che esalta le bellezze uniche delle Dolomiti Patrimonio Unesco”.

“Questo successo non è solo suo - ha aggiunto il presidente del Veneto - ma anche un orgoglio per il Veneto e per l'Italia intera. Cortina, cuore pulsante dello sport invernale, è ancora una volta sotto i riflettori mondiali. Con vittorie come questa, rafforziamo il nostro impegno a promuovere le eccellenze del territorio e a investire nel futuro dei nostri giovani atleti”.

Zaia ha poi rivolto un plauso speciale a Federica Brignone, arrivata al terzo posto. “Ha dimostrato ancora una volta di essere una fuoriclasse, portando in alto i colori della nostra nazione. La sua prestazione ci rende orgogliosi e sottolinea il valore di una squadra che continua a regalarci emozioni uniche”, ha concluso Luca Zaia.