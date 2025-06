Lo spettacolo della Vogalonga a Venezia con oltre 7500 partecipanti

Venezia, 8 giugno 2025 – Un successo di presenze per lo storico appuntamento a remi.

Oltre 7.500 partecipanti, a bordo di 1.956 imbarcazioni di ogni forma e dimensione hanno colorato oggi la laguna di Venezia in occasione della 49^ edizione della Vogalonga, manifestazione nata per combattere il moto ondoso, ripristinare le tradizioni veneziane e contribuire a diffondere attenzione per l'ambiente e la natura.

Un appuntamento diventato ormai tanto atteso e che negli anni ha coinvolto partecipanti provenienti da tantissime nazioni diverse, questa edizione ne conta 33.

La Vogalonga è stat inserita nel programma ‘Le Città in Festa’ del Comune di Venezia e gode del patrocinio del CONI nazionale, della FIC (Federazione Italiana Canottaggio) e della FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak). I proventi delle iscrizioni alla manifestazione, che ha il sostegno del Comune di Venezia ed il patrocinio del Coni e delle Federazioni Canottaggio, Canoa e Kayak, saranno devoluti al mondo della voga.

Folta la rappresentanza tedesca

La nazione straniera con più iscritti è stata la Germania, con oltre 1200 rematori, seguita da Francia e Ungheria. L'Australia e gli Stati Uniti sono state invece le nazioni extraeuropee con più partecipanti. Diversi iscritti anche dalla Repubblica Centrale dell'Africa e dall'India.

alcuni momenti della Vogalonga 2025 a Venezia

Una gara in memoria di ‘Lalo’

In questa edizione, la Vogalonga ha voluto rendere omaggio ad Ermenegildo ‘Lalo’ Rosa Salva venuto a mancare nel novembre 2024, nonché membro del primo Comitato promotore della manifestazione, uno straordinario esempio di amore ed impegno per città lagunare e la tutela delle sue tradizioni. Il via alla manifestazione è stato dato questa mattina alle 9 con il tradizionale colpo di cannone dal Bacino di San Marco, seguito da un minuto di silenzio e l'alzaremi in memoria di Lalo Rosa Salva.

Il percorso, su un tracciato di circa 30 chilometri, ha previsto il passaggio per la Certosa, le Vignole, Sant’Erasmo, Burano e Mazzorbo, Murano, per entrare a Venezia nel Rio di Cannaregio e, dopo aver percorso il Canal Grande, tagliare la linea del traguardo alla Salute.

alcuni momenti della Vogalonga 2025 a Venezia

Le premiazioni dei vincitori

Alle premiazioni, insieme ad Antonio Rosa Salva e Massimo Zanotto del Comitato organizzatore, ha partecipato Giovanni Giusto, consigliere comunale delegato alla Tutela delle Tradizioni, che ha consegnato a ciascun partecipante una medaglia e un attestato. "Questa edizione è particolare e significativa – ha dichiarato il consigliere delegato Giusto - Straordinaria l'iniziativa rivolta ai vogatori di voga alla veneta che grazie ad una finestra riservata hanno potuto pagare 10 euro di iscrizione al posto dei 28 previsti, partecipando esclusivamente con imbarcazioni tradizionali veneziane. Da sottolineare che il ricavato di queste iscrizioni verrà accantonato ed utilizzato per offrire corsi di voga alla veneta nelle scuole. Inoltre, è stata dedicata al mitico Lalo Rosa Salva che ci ha lasciato nel novembre scorso ma che sarà comunque con noi al fianco del figlio Antonio, motore instancabile di questo grande evento, che più di 49 anni fa ha restituito dignità alla storia di quella Venezia che vuole continuare".

alcuni momenti della Vogalonga 2025 a Venezia

Il ricordo di Lino Toffolo

Anche quest’anno la Vogalonga rende omaggio a Lino Toffolo, con un premio voluto dal Comitato organizzatore e dalla famiglia del grande artista muranese per ricordare la sua ironia, il suo amore per la città e le tradizioni. L’equipaggio vincitore di questa edizione ha ricevuto un'opera del poliedrico artista Bruno Luppi: una composizione in legno che richiama il riflesso di una forcola sull'acqua.