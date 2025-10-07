Volontario della Croce Rossa percorre l’Italia in bicicletta. Ultima tappa Lampedusa

Rovigo, 8 ottobre 2025 – Da 45 anni con la divisa di volontario della Croce Rossa. Un traguardo nel segno della bontà e dell’aiuto agli altri che Graziano Cagnin (Croce Rossa di Rovigo) ha deciso di celebrare con un tour in bicicletta lungo lo Stivale, da Nord a Sud. Graziano farà tappa in tutti i comitati della Croce Rossa Italiana della penisola, la meta l'hotspot di Lampedusa, luogo di accoglienza dei migranti.

La partenza nei giorni scorsi da Ginevra, città natale di Henry Dunant, fondatore dela Croce Rossa. ‘L’entusiasmo dimostrato per la mia impresa e l’empatia che subito si crea con i volontari dei vari comitati che mi ospitano mi rende orgoglioso di essere un volontario di Croce Rossa. Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo da segnalare e ricordare e tutto va ad arricchire un bagaglio di conoscenza che mi sto guadagnando pedalata dopo pedalata, metro dopo metro con fatica e non lo nego anche con qualche momento di sconforto che però svanisce quando ogni giorno arrivo al mio traguardo di giornata e trovo spesso persone che mi attendono e mi accolgono come un amico di vecchia data. Questa bella sensazione fa svanire tutta la stanchezza e la trasforma in entusiasmo. Vivo qualcosa che ho fortemente desiderato, resterà un’esperienza unica e irripetibile. Tutto questo grazie a Croce Rossa’.