L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Veneto
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Asili nidoManifestazione oggiMigliori aziende Francesca AlbaneseVongole e granchio bluSan Locca day
Acquista il giornale
CronacaVolontario della Croce Rossa percorre l’Italia in bicicletta. Ultima tappa Lampedusa
7 ott 2025
Mario Bovenzi
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Veneto
  3. Cronaca
  4. Volontario della Croce Rossa percorre l’Italia in bicicletta. Ultima tappa Lampedusa

Volontario della Croce Rossa percorre l’Italia in bicicletta. Ultima tappa Lampedusa

Così ha deciso di festeggiare 45 anni con l’organizzazione umanitaria

Graziano Cagnin (Croce Rossa di Rovigo)

Graziano Cagnin (Croce Rossa di Rovigo)

Rovigo, 8 ottobre 2025  – Da 45 anni con la divisa di volontario della Croce Rossa. Un traguardo nel segno della bontà e dell’aiuto agli altri che Graziano Cagnin (Croce Rossa di Rovigo) ha deciso di celebrare con un tour in bicicletta lungo lo Stivale, da Nord a Sud. Graziano farà tappa in tutti i comitati della Croce Rossa Italiana della penisola, la meta l'hotspot di Lampedusa, luogo di accoglienza dei migranti.

La partenza nei giorni scorsi da Ginevra, città natale di Henry Dunant, fondatore dela Croce Rossa. ‘L’entusiasmo dimostrato per la mia impresa e l’empatia che subito si crea con i volontari dei vari comitati che mi ospitano mi rende orgoglioso di essere un volontario di Croce Rossa. Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo da segnalare e ricordare e tutto va ad arricchire un bagaglio di conoscenza che mi sto guadagnando pedalata dopo pedalata, metro dopo metro con fatica e non lo nego anche con qualche momento di sconforto che però svanisce quando ogni giorno arrivo al mio traguardo di giornata e trovo spesso persone che mi attendono e mi accolgono come un amico di vecchia data. Questa bella sensazione fa svanire tutta la stanchezza e la trasforma in entusiasmo. Vivo qualcosa che ho fortemente desiderato, resterà un’esperienza unica e irripetibile. Tutto questo grazie a Croce Rossa’.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata