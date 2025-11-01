‘All’ombra della Madonnina’, l’indagine della prima donna poliziotto

Rovigo, 1 novembre 2025 – Rita è una delle prime donne poliziotto italiane. Entra nella Polizia di Stato a metà degli anni Ottanta con il grado di agente, e si trova ad operare in una Milano ancora da bere, anche se la caduta della Prima Repubblica è dietro l’angolo.

Lungo questo filo rosso si dipana il libro ‘All’ombra della Madonnina’. Il romanzo, scritto da Antonella Pajarini, racconta le trasformazioni della città e del Paese, nel frattempo lei accresce la sua esperienza e si trova spesso a dover mettere alla prova le capacità professionali ma anche le doti umane. A volte non è facile conciliare i dettami dei protocolli con la propria coscienza. Rita però non smette mai di ascoltare il cuore che le batte sotto la divisa, e che le permette di non scordare mai i valori dell’empatia e della solidarietà.

Antonella Pajarini, nata a Rovigo, per molti anni ha lavorato a Milano, dove tuttora vive. Laurea Magistrale in Scienze Politiche, conseguita presso l’Università Statale di Milano. Ama viaggiare, leggere, scrivere e cantare. Alcune sue poesie hanno ottenuto segnalazioni e premi a concorsi nazionali ed internazionali. Collabora con associazioni culturali del territorio nazionale. Il suo primo romanzo Stella Destinazione Milano, edito da De Ferrari Editore nel 2020, ha tenuto compagnia a molti lettori nel periodo più complicato per le persone - causa pandemia Covid - ed è stato tradotto anche in lingua inglese. Nel febbraio 2025 ha contribuito col suo racconto intitolato Stadio di San Siro alla redazione dell’antologia A Milano – Baggio San Siro – Porta Magenta.