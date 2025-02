Anna ha vinto Masterchef 2025: il Veneto è pazzo di gioia per la sua ‘concittadina’

Venezia, 28 febbraio 2025 – Una serata speciale per Venezia e Rovigo, che ha applaudito Anna. Nella finale del programma di cucina Masterchef Italia, grande gioia alla proclamazione della vincitrice.

Anna è la vincitrice di Masterchef 2025: la ragazza ha un passato radicato in Veneto dove è cresciuta tra Venezia e Rovigo

Si tratta di Anna (Yi Lan) Zhang, 32 anni proviene da Milano, ma un lungo trascorso in Veneto dove ha vissuto a Venezia e studiato a Rovigo. Anna, nasce a Milano perché i genitori sono emigrati dalla Cina, scappando dalla legge del figlio unico, per avere un’altra figlia. Dopo essersi trasferita a Venezia con la famiglia, torna a Milano per intraprendere un percorso nella comunicazione della moda. Diventa sales manager in boutique di lusso ma, dopo la pandemia, decide di licenziarsi per seguire la sua vera passione.

Il legame col Veneto e la vita a Venezia

La vittoria di Anna (Yi Lan) Zhang, quindi, lega tra loro due comuni veneti, Venezia e Rovigo. Nel merito sono arrivati anche i complimenti sulla propria pagina social ufficiale del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “E' una bella storia quella di Yi Lan (Anna) Zhang, che ieri sera ha vinto la quattordicesima edizione di Masterchef Italia’. I suoi genitori sono emigrati dalla Cina per avere un altro figlio, e lei è cresciuta tra Venezia e Rovigo. Durante la pandemia ha scoperto la sua vera ambizione: diventare una chef prestigiosa e conquistare una Stella Verde Michelin dedicata alla cucina sostenibile. Parla con un bell'accento veneto, e in finale ha portato un percorso gastronomico che lega Venezia e Pechino, le sue due identità, la sua doppia cultura. A te, Anna, orgoglio della nostra terra, l'augurio che faccio sempre a chi ha voglia di lavorare e mettersi in gioco: solo i pessimisti non fanno fortuna”.

Lo studio a Rovigo

Nel ricordare i trascorsi scolastici all’I.I.S. ‘Edmondo De Amicis’ di Rovigo, l’assessore regionale Cristiano Corazzari, che viene dal territorio polesano, ha voluto aggiungere: “Anna, che ha studiato a Rovigo, ha dimostrato che passione, dedizione e talento in cucina possono portarti a raggiungere qualsiasi traguardo. Un percorso che ci ha emozionati e ispirati, e che ci ricorda che ogni sogno è possibile con impegno e determinazione. Bravissima, Anna”.

Il Polesine è pazzo di Anna

Il legame di Anna con Rovigo è nato negli anni della giovinezza legato allo studio. In città non si parla d’altro e grande entusiasmo per la sua vittoria, anche la prima cittadina del Comune di Rovigo Valeria Cittadin: “Una ‘rodigina’ ha trionfato a Masterchef Italia. Una vittoria quella di Anna che ci riempie di orgoglio, perché il suo percorso passa anche per Rovigo. Lei, ha studiato all’Istituto Tecnico Commerciale ‘De Amicis’ della nostra città, portando con sé un pezzo di Polesine nel suo incredibile viaggio professionale. Iera sera ha conquistato il titolo di Masterchef Italia, stupendo tutti con la sua cucina che unisce tradizione orientale e innovazione italiana. Un talento puro, che ha saputo trasformare la passione in arte e conquistare i giudici con piatti raffinati e creativi. Brava Anna, Rovigo ti applaude e fa il tifo per il tuo futuro”.