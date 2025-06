Caranti premiato ad Assisi per la sua video poesia

Rovigo, 24 giugno 2025 – Il Polesine protagonista in Umbria. Nei giorni scorsi si è tenuta all’Hotel Cenacolo ad Assisi, la quarta edizione del Premio Letterario e Artistico Internazionale ‘Pensieri Creativi Città di Assisi’ presieduto dalla poetessa, scrittrice e presidente Lolita Rinforzi. Un concorso volto a premiare opere di narrativa, poesia e video poesia che esplorano tematiche sociali, culturali, artistiche e umane. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione culturale Pensieri Creativi, ha visto in gara da tutta Italia e dall’estero 750 opere in concorso divise nelle sezioni di poesia, racconto, video poesia e romanzo. Tra i partecipanti anche il polesano Stefano Caranti.

Caranti tra i premiati

In occasione degli 800 anni dalla composizione del ‘Cantico delle Creature’ di San Francesco d’Assisi, una lode a Dio, un inno alla bellezza e alla sacralità della natura, l’associazione ha deciso di affiancare al tema libero, previsto per le prime tre sezioni, anche un tema imposto. Proprio nella sezione video poesia a tema imposto Stefano Caranti si è aggiudicato il secondo premio con l’opera ‘il soffio dell’anima’ dedicato alla clownterapia con i ‘nasi rossi’.

La motivazione del premio

Questo scritto dalla giurata Rita Peccia, cui ha prevalere sono state le suggestioni delle immagini che hanno saputo esprimere il valore del donarsi a cuore aperto verso chi soffre, in particolare ai bambini malati. ‘Il soffio dell’anima’ è l’importanza di donare amore, speranza e conforto a chi attraversa momenti difficili, contribuendo a diffondere un messaggio universale di umanità e solidarietà.