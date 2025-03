Federica Pellegrini con la figlia in piscina, la foto fa sognare i fan: “Il passato e il futuro”

Venezia, 10 marzo 2025 – Federica Pellegrini pubblica una foto con la figlia Matilde in piscina e fa sognare i fan. Lo scatto di mamma e figlia emoziona i follower e soprattutto chi ha sempre seguito la Divina dagli esordi in vasca ai successi più importanti. Una pioggia di like alla foto e numerosi commenti.

Reazioni dai follower

“Matilde che farà nuoto? Ma da chi avrà preso?”, scrive in modo ironico una follower; “La prossima campionessa?”, commenta un altro. E non mancano i complimenti per Federica Pellegrini: “Da nuotatrice numero 1 a mamma. Che bello”.

Tra i “mi piace”, c’è anche quello di Domizia Castagnini, moglie di Pecco Bagnaia. In comune, oltre all’amore per lo sport, hanno il legame con Pesaro. Federica Pellegrini è sposata con Matteo Giunta, allenatore pesarese; Domizia e Pecco vivono a Pesaro. Tornando alla piccola Matilde, il futuro in vasca con due genitori così è quasi assicurato!

Un futuro promettente

Non è la prima volta in piscina per lei: mamma Federica aveva già condiviso delle foto in acqua. Anche durante la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, si era presa un momento di relax per portare la bimba in piscina. Anche in quel caso in molti si erano scatenati con commenti, associando la piccola alla mamma campionessa di nuoto e augurandosi una “Divina bis”.

Federica Pellegrini condivide spesso su Instagram post dedicati alla figlia: dai momenti di gioco a quelli delle coccole. Ma quelli in piscina e mentre nuotano, oltre ad essere tenerissime come le altre, sembrano quasi avere una luce diversa.