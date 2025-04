Federica Pellegrini oggi alla conduzione del GialappaShow: a che ora vederla in tv

Venezia, 7 aprile 2025 – Dopo il debutto con Elodie, tocca a Federica Pellegrini affiancare il Mago Forest nella seconda puntata della nuova stagione di GialappaShow, in onda oggi, lunedì 7 aprile alle 21:30 su TV8. Il programma, condotto dalla storica Gialappa’s Band (composta da Marco Santin e Giorgio Gherarducci) alterna satira, sketch e comicità surreale, in perfetto stile ‘Mai dire…’, e anche in questa edizione propone una co-conduttrice diversa per ogni puntata.

La stagione è stata inaugurata lo scorso 31 marzo da Elodie, accompagnata da un ricco parterre di ospiti: Estefanía Bernal, Maccio Capatonda, Capone & BungtBangt, Niccolò Califano, Antonio D’Ausilio, Costantino della Gherardesca, Alessandra Ierse, Valerio Mastandrea e Marco Ripoldi. La puntata ha registrato 819.000 spettatori e uno share del 4,80%, confermando il seguito affezionato dello show.

La seconda serata

Per questa seconda serata, presentata dalla campionessa olimpica Federica Pellegrini, sarà presente l’attrice e regista Greta Scarano, anche se il resto del cast di ospiti non è ancora stato svelato. “Sono tornata – dice la Scarano in una storia su Instagram – vi aspetto lunedì alle 21.30 su Tv8. Piccolo spoiler” e mostra alla telecamera un cartellino con scritto ‘Milly Carlucci’. Si attende perciò un ritorno del famoso sketch che riproduce il format targato Rai ‘Ballando con le stelle’.

L’attesa sui social è tangibile: sia la Gialappa’s Band che la stessa Pellegrini hanno condiviso una foto della nuotatrice con il Mago Forest, accompagnata dalla didascalia: "Federica Pellegrini è la co-conduttrice della seconda puntata di #GialappaShow. Lunedì alle 21:30 su TV8!".

Valentino Rossi al GialappaShow

Federica non è la prima sportiva a condurre il programma: nella quarta stagione, infatti, il GialappaShow ha sorpreso il pubblico con la presenza eccezionale di Valentino Rossi. Il Dottore ha affiancato il Mago Forest nella puntata andata in onda il 28 ottobre 2024, prendendo il posto di Laura Pausini, protagonista del debutto. La sua partecipazione – la prima e unica di un uomo in questo ruolo nel format – era stata annunciata con uno sketch ironico. “Per condurre la seconda puntata del GialappaShow – avevano scritto sui sociale – non abbiamo scelto un signor Rossi qualunque”.