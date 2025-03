Federica Pellegrini a Livigno: lavora a un progetto misterioso? / Video

Venezia, 12 marzo 2025 – Federica Pellegrini torna a far parlare di sé con un nuovo post su Instagram che ha acceso la curiosità dei suoi follower. L’ex campionessa di nuoto si trova a Livigno in compagnia del Gianluca Gazzoli e ha condiviso un video che ha tutta l'aria di anticipare un progetto segreto.

Gazzoli è un conduttore radiofonico, creator e storyteller italiano, noto per il suo lavoro su Radio Deejay e per il suo podcast ‘Passa dal BSMT’ in cui intervista personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'intrattenimento.

Nel video pubblicato sui social i due si divertono sulla neve, sfrecciando in motoslitta circondati da microfoni e telecamere. Livigno sembra essere diventata una seconda casa per Pellegrini, che già nei giorni scorsi aveva condiviso una dolce foto in piscina con la figlia Matilde.

Lo scatto, pubblicato su Instagram, ha mostrato la campionessa in un momento di pura tenerezza con la bambina, mentre entrambe sono a bordo piscina proprio a Livigno. La foto ha suscitato grande affetto tra i suoi follower che si sono scatenati nei commenti associando la piccola alla mamma campionessa.

Ora, però, il mood è decisamente più dinamico: la presenza di Gazzoli, il setup con telecamere e il tono giocoso del video lasciano intendere che ci sia qualcosa di più di una semplice vacanza. La stessa Pellegrini ha alimentato la suspense scrivendo nella didascalia ‘Classica giornata a Livigno con bella gente... #comingsoon’, lasciando intendere che dietro a queste riprese ci sia un progetto in fase di lavorazione.

Federica Pellegrini in motoslitta a Livigno

A rendere il tutto ancora più divertente, ci ha pensato il marito di Federica, l’allenatore pesarese Matteo Giunta, che ha commentato con ironia il post scrivendo: “E io????”.

Nel frattempo, la Divina continua a collezionare riconoscimenti entrando ufficialmente nella Hall of Fame del nuoto, un traguardo che consacra la sua carriera straordinaria. Nella motivazione del prestigioso riconoscimento si legge: “È l’unico nuotatore, maschio o femmina, ad aver vinto otto medaglie di fila nella stessa specialità, i 200 metri stile libero, ai campionati del mondo. Inoltre, è la prima campionessa olimpica italiana di nuoto e l’unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in più di un evento”.