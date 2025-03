Matrimonio di Bezos a Venezia: invitati e location. “Evento nel rispetto della città”

Venezia, 29 marzo 2025 – Venezia si prepara ad accogliere il matrimonio del magnate Jeff Bezos, fondatore di Amazon e una delle persone più ricche al mondo. Le voci su un evento sfarzoso e potenzialmente invasivo per la città lagunare hanno suscitato curiosità e qualche preoccupazione, ma l'amministrazione comunale di Venezia ha voluto rassicurare tutti con una nota ufficiale. L’evento sarà tra il 24 e il 26 giugno in diversi luoghi mozzafiato della città lagunare. Intanto però, domani, domenica 30 marzo, è il grande giorno dell’Amerigo Vespucci.

Circa 200 invitati alle nozze di Bezos

"Le informazioni che circolano sul matrimonio di Jeff Bezos sono del tutto infondate", si legge nella nota firmata dal sindaco Luigi Brugnaro. Il Comune sottolinea che l'evento, con circa 200 invitati, sarà gestito in modo da non creare alcun "stravolgimento per la città, i suoi residenti o i turisti".

Venezia, forte della sua esperienza nell'ospitare eventi internazionali di grande portata, come il G20 Economia, il G7 Giustizia, le Biennali e sfilate di moda, è pronta ad accogliere anche questo matrimonio vip.

“Gondole e taxi d’acqua per tutti”

L'Amministrazione comunale precisa che non ci sarà alcuna prenotazione "eccessiva" di gondole o taxi d'acqua, contrariamente a quanto riportato da alcuni media. L'obiettivo è garantire il normale funzionamento della città per tutti. La cerimonia dovrebbe essere celebrata a bordo del Koru, il mega yacht da 500 milioni di dollari di Bezos, dove i due hanno già festeggiato il fidanzamento nell'agosto 2023 al largo di Positano.

L'impegno al rispetto di Venezia

Il sindaco Brugnaro ha dichiarato: "Come Comune di Venezia abbiamo da subito e reciprocamente condiviso con gli organizzatori che l’evento sarà assolutamente rispettoso della fragilità e dell’unicità della città. Per questo lavoreremo con loro al meglio. Chi ama Venezia sarà sempre il benvenuto".

Chi è Jeff Bezos

Jeff Bezos, nato ad Albuquerque, New Mexico, nel 1964, è il fondatore e presidente esecutivo di Amazon, il gigante dell'e-commerce che ha rivoluzionato il modo di fare acquisti online. La sua visione imprenditoriale e la sua capacità di innovare lo hanno reso una figura di spicco nel mondo degli affari. Oltre ad Amazon, Bezos è coinvolto in altre iniziative, tra cui la società di esplorazione spaziale Blue Origin e il quotidiano The Washington Post.

Lauren Sanchez: chi è la futura moglie di Bezos

La futura sposa di Bezos è Lauren Sánchez, 55enne giornalista televisiva, compagna di Bezos dal 2018. Nata ad Albuquerque nel 1969, Sánchez ha avuto una carriera di successo nel mondo dei media, lavorando come anchor e reporter per diverse emittenti. È anche una pilota di elicottero e ha fondato una società di produzione cinematografica e televisiva.

L'annuncio del loro matrimonio ha attirato l'attenzione dei media di tutto il mondo, e Venezia si prepara ad essere lo scenario di questo evento di alto profilo, con la promessa di un'organizzazione rispettosa della sua bellezza e unicità.

Amerigo Vespucci: il grande giorno

Intanto Venezia accoglie il veliero più bello del mondo con un omaggio che solo la Serenissima sa rendere ai grandi protagonisti del mare. Per l’arrivo dell’Amerigo Vespucci, la leggendaria nave scuola della Marina Militare Italiana, il Comune di Venezia ha organizzato un grande saluto dall’acqua in collaborazione con le remiere della città, gli appassionati di voga, i gruppi sportivi, le associazioni di vela e di categoria, i circoli velici, le darsene, con la presenza anche delle barche da lavoro, delle forze dell’ordine e delle forze armate, e di chiunque vive il mare come un elemento imprescindibile della propria identità.

Il suggestivo corteo acqueo sarà capitanato dalla maestosa ammiraglia storica “Serenissima” con partenza alle ore 10.30 da Punta della Salute: l’arrivo in riva San Biasio alle ore 11 circa, con l’omaggio alla Vespucci, sarà caratterizzato da un alzaremi preceduto dall’Inno Nazionale e dall’Inno di San Marco. Cascate d’acqua, sprigionate da due rimorchiatori, e il suono delle sirene concluderanno il saluto alla nave scuola, che unisce tradizione, orgoglio marinaro e passione per l’acqua.

“È un grande onore per la Città ospitare la Vespucci e domani la omaggeremo con un saluto dall’acqua, guidato dalla nostra Serenissima e le imbarcazioni a cittadine a seguito – ha commentato il sindaco Brugnaro - Il motto della nave è “Non chi comincia ma quel che persevera» e richiama proprio la storia di Venezia, un continuo perseverare del lavoro e dell’ingegno dell’uomo in un ecosistema unico come lo è solo la nostra grande città. Ringrazio tutti quelli che parteciperanno con noi a questa grande festa di chiunque viva la laguna ed il mare”.